В музее Террюса во Франции половина картин оказались подделками

Одна из небольших французских художественных галерей попала в центр громкого скандала. Оказалась, что коллекция музея Этьена Террюса, художника рубежа ХIХ-ХХ веков, почти наполовину состоит из подделок.

Первую фальшивку обнаружил один из искусствоведов, работавших над очередной выставкой. Он заметил, что на одном из пейзажей Террюса изображены постройки, появившееся уже после того, как мастер умер. Значительная часть работ, выставленных в галерее, была куплена на муниципальные деньги, так что власти незамедлительно начали расследование.



Ив Барньоль, мэр города Эльна: «Мы пригласили историка-специалиста по искусству, который предостерег нас на предмет подлинности большинства полотен. Сразу после этого мы собрали экспертную комиссию, которая нашла доказательства тому, что большая часть картин, принадлежащих музею, являются фальшивками».



В итоге ущерб составил 160 тысяч евро. Полиция сейчас пытается найти продавцов поддельных картин.