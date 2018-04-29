«Спартак» взял верх над «Амкаром» и поднялся на вторую строчку

Московский «Спартак» переиграл пермский «Амкар» в матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Перми, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Москвы.



Вперед красно-белые вышли уже на 8-й минуте, когда Сальваторе Боккетти головой отправил мяч в ворота Артура Нигматуллина. А уже ближе к концу матча Софьян Ханни удвоил преимущество «Спартака».



Сегодняшняя победа позволила «Спартаку», который ранее потерпел три поражения подряд, набрать 53 очка и подняться на вторую строчку. Однако уже сегодня на второе место может вернуться ЦСКА, который в Петербурге будет играть с «Зенитом». «Амкар» с 31 баллом остался на 13-м месте.