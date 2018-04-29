Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  
    В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГИЛ. Ирак, Исламское государство, приговоры, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГИЛ

    В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГИЛ

    8 комментариев
    В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГИЛ

    В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГИЛ

    В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГИЛ
    • Фото: Associated Press © 2018, Maya Alleruzzo

      • Иракский суд вынес приговоры 19 россиянкам, признанным виновными в участии в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).

      Россиянки приговорены к пожизненному заключению, передает РИА Новости.

      Другие детали пока не приводятся.

      Отметим, что недавно в Ираке суд приговорил к пожизненному заключению или казни семерых иностранок. Среди пожизненно осужденных оказались две уроженки Дагестана.

      В МИД РФ же ранее отмечали, что в иракских тюрьмах в настоящее время находятся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. Против них выдвигаются самые разные обвинения — от незаконного пересечения границы до совершения терактов в рядах ИГИЛ. Россиянкам, многие из которых приехали в Ирак вслед за мужьями, может грозить пожизненное заключение и смертная казнь.

      Новости по теме

      Борьба с «Исламским государством»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru