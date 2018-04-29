В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГИЛ

Иракский суд вынес приговоры 19 россиянкам, признанным виновными в участии в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Россиянки приговорены к пожизненному заключению, передает РИА Новости.
Другие детали пока не приводятся.
Отметим, что недавно в Ираке суд приговорил к пожизненному заключению или казни семерых иностранок. Среди пожизненно осужденных оказались две уроженки Дагестана.
В МИД РФ же ранее отмечали, что в иракских тюрьмах в настоящее время находятся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. Против них выдвигаются самые разные обвинения — от незаконного пересечения границы до совершения терактов в рядах ИГИЛ. Россиянкам, многие из которых приехали в Ирак вслед за мужьями, может грозить пожизненное заключение и смертная казнь.
Другие детали пока не приводятся.
Отметим, что недавно в Ираке суд приговорил к пожизненному заключению или казни семерых иностранок. Среди пожизненно осужденных оказались две уроженки Дагестана.
В МИД РФ же ранее отмечали, что в иракских тюрьмах в настоящее время находятся от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. Против них выдвигаются самые разные обвинения — от незаконного пересечения границы до совершения терактов в рядах ИГИЛ. Россиянкам, многие из которых приехали в Ирак вслед за мужьями, может грозить пожизненное заключение и смертная казнь.
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