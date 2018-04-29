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    В Эстонии выставили на аукцион русскую морскую крепость

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    • Фото: Marko Leppik / flickr.com
    В Эстонии выставили на аукцион русскую морскую крепость

    В Эстонии выставили на аукцион русскую морскую крепость

    В Эстонии выставили на аукцион русскую морскую крепость
  • Фото: Marko Leppik / flickr.com

    • В Таллине выставили на продажу старинную крепость, построенную по приказу Николая I.

    Правительство Эстонии выставило на аукцион старинную крепость Батарейную, которая находится в Таллине и относится к европейским памятникам архитектуры. В настоящее время крепость нуждается в реновации, и покупателям поставлены условия провести ее в течение 6 лет и организовать у моря зону для прогулок, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе правительства.

    Сообщается, что министерство финансов страны разработало специальные условия продажи крепости с условием обеспечения интересов жителей Таллина и туристов. По словам министра государственного управления Яака Ааба, реновация всего комплекса будет стоить от 70 до 80 млн евро.

    Крепость Батарейная была заложена в 1828 году по приказу Николая I и достроена в 1840 году. Она была построена для защиты балтийских границ Российской империи, но по назначению не использовалась и вскоре утратила свою ценность как военное сооружение. В XIX веке в ней были казармы, с 1919 года — тюрьма, которую закрыли только в 2003 году. До недавних пор в крепости проводили экскурсии и различные выставки.

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