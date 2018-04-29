В Эстонии выставили на аукцион русскую морскую крепость

В Таллине выставили на продажу старинную крепость, построенную по приказу Николая I.
Правительство Эстонии выставило на аукцион старинную крепость Батарейную, которая находится в Таллине и относится к европейским памятникам архитектуры. В настоящее время крепость нуждается в реновации, и покупателям поставлены условия провести ее в течение 6 лет и организовать у моря зону для прогулок, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе правительства.
Сообщается, что министерство финансов страны разработало специальные условия продажи крепости с условием обеспечения интересов жителей Таллина и туристов. По словам министра государственного управления Яака Ааба, реновация всего комплекса будет стоить от 70 до 80 млн евро.
Крепость Батарейная была заложена в 1828 году по приказу Николая I и достроена в 1840 году. Она была построена для защиты балтийских границ Российской империи, но по назначению не использовалась и вскоре утратила свою ценность как военное сооружение. В XIX веке в ней были казармы, с 1919 года — тюрьма, которую закрыли только в 2003 году. До недавних пор в крепости проводили экскурсии и различные выставки.
Сообщается, что министерство финансов страны разработало специальные условия продажи крепости с условием обеспечения интересов жителей Таллина и туристов. По словам министра государственного управления Яака Ааба, реновация всего комплекса будет стоить от 70 до 80 млн евро.
Крепость Батарейная была заложена в 1828 году по приказу Николая I и достроена в 1840 году. Она была построена для защиты балтийских границ Российской империи, но по назначению не использовалась и вскоре утратила свою ценность как военное сооружение. В XIX веке в ней были казармы, с 1919 года — тюрьма, которую закрыли только в 2003 году. До недавних пор в крепости проводили экскурсии и различные выставки.
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