Жителей Лондона предупредили о нашествии токсичных гусениц

В Лондоне объявили об опасности распространения ядовитых «седых» гусениц, контакт с которыми вызывает сыпь на теле, тошноту и приступы астмы.
Британские власти выпустили экстренное предупреждение о нашествии гусениц дубовой моли — они были замечены на юго-востоке страны и в Лондоне. Сообщается, что к личинкам насекомых прикасаться ни в коем случае нельзя. Спасать от контакта с гусеницами стоит и домашних животных. В противном случае у человека и животного может возникнуть сильнейшая аллергическая реакция.
Насекомые покрыты десятками тысяч волосков, содержащих ядовитое вещество. При этом падающие на землю волоски также токсичны: содержащийся в них яд может быть активным до 5 лет.
Соответствующие службы уже обработали деревья в местах заражения и начали устанавливать ловушки для личинок насекомых, сообщает BBC.
Насекомые покрыты десятками тысяч волосков, содержащих ядовитое вещество. При этом падающие на землю волоски также токсичны: содержащийся в них яд может быть активным до 5 лет.
Соответствующие службы уже обработали деревья в местах заражения и начали устанавливать ловушки для личинок насекомых, сообщает BBC.
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