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    Биатлонисты Щербинина и Елисеев поженились

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    • Фото: galina_nechkasova / instagram.com
    Биатлонисты Щербинина и Елисеев поженились

    Биатлонисты Щербинина и Елисеев поженились

    Биатлонисты Щербинина и Елисеев поженились
  • Фото: galina_nechkasova / instagram.com

    • Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Анна Щербинина сыграли свадьбу.

    О свадьбе биатлонистов рассказала спортсменка Галина Нечкасова на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото, на которой стоят новоиспеченные муж и жена.

    Матвею Елисееву 25 лет, он принимал участие в недавних Олимпийских играх в Пхёнчхане, кроме того занял 38-е место в общем зачете Кубка мира. Биатлонистка Анна Щербинина старше мужа на два года, она — многократная победительница и медалистка этапов Кубка IBU, участница чемпионатов Европы по биатлону.

    ☺💓🤗#свадьбаЕлисеевых28042018

    Публикация от Galina (@galina_nechkasova)

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