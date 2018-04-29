Биатлонисты Щербинина и Елисеев поженились

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Анна Щербинина сыграли свадьбу.
О свадьбе биатлонистов рассказала спортсменка Галина Нечкасова на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото, на которой стоят новоиспеченные муж и жена.
Матвею Елисееву 25 лет, он принимал участие в недавних Олимпийских играх в Пхёнчхане, кроме того занял 38-е место в общем зачете Кубка мира. Биатлонистка Анна Щербинина старше мужа на два года, она — многократная победительница и медалистка этапов Кубка IBU, участница чемпионатов Европы по биатлону.
Матвею Елисееву 25 лет, он принимал участие в недавних Олимпийских играх в Пхёнчхане, кроме того занял 38-е место в общем зачете Кубка мира. Биатлонистка Анна Щербинина старше мужа на два года, она — многократная победительница и медалистка этапов Кубка IBU, участница чемпионатов Европы по биатлону.
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