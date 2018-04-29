В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил до «желтого» уровень погодной опасности в столичном регионе на 30 апреля в связи с усилением ветра и ожидаемой грозой.
Синоптики сообщили, что в понедельник в Москве ожидается гроза, пройдет кратковременный дождь. При этом температура воздуха ближайшей ночью опустится до 8–10 градусов и будет дуть сильный ветер.
Днем же потеплеет до 20–22 градусов. Однако опасность сохранится: порывы ветра могут достигать 17 м/с, передает «Интерфакс».
Ранее синоптики пообещали москвичам рекордную жару на майские праздники.
Отметим, что всего существует четыре уровня погодной опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и самый высокий — «красный».
Днем же потеплеет до 20–22 градусов. Однако опасность сохранится: порывы ветра могут достигать 17 м/с, передает «Интерфакс».
Ранее синоптики пообещали москвичам рекордную жару на майские праздники.
Отметим, что всего существует четыре уровня погодной опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и самый высокий — «красный».
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