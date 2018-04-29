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    В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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    В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

    В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

    Гидрометцентр повысил до «желтого» уровень погодной опасности в столичном регионе на 30 апреля в связи с усилением ветра и ожидаемой грозой.

    Синоптики сообщили, что в понедельник в Москве ожидается гроза, пройдет кратковременный дождь. При этом температура воздуха ближайшей ночью опустится до 8–10 градусов и будет дуть сильный ветер.

    Днем же потеплеет до 20–22 градусов. Однако опасность сохранится: порывы ветра могут достигать 17 м/с, передает «Интерфакс».

    Ранее синоптики пообещали москвичам рекордную жару на майские праздники.

    Отметим, что всего существует четыре уровня погодной опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и самый высокий — «красный».

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