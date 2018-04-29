Автобус сбил пешехода в Москве: видео

ДТП на западе Москвы сняла камера видеорегистратора проезжающей мимо машины.
Видео опубликовано на YouTube. Судя по кадрам, пешеход шагнул на проезжую часть с тротуара, не посмотрев по сторонам. И через секунду был сбит пассажирским автобусом.
Инцидент, судя по комментарию автора видео, произошел в Москве, недалеко от станции метро «Фили». Также сообщается, что пострадавший выжил, но получил сильные ушибы.
Инцидент, судя по комментарию автора видео, произошел в Москве, недалеко от станции метро «Фили». Также сообщается, что пострадавший выжил, но получил сильные ушибы.
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