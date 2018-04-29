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    Автобус сбил пешехода в Москве: видео. автобусы, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтобус сбил пешехода в Москве: видео

    Автобус сбил пешехода в Москве: видео

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    • Фото: Alexei Ryazantsev / youtube.com
    Автобус сбил пешехода в Москве: видео

    Автобус сбил пешехода в Москве: видео

    Автобус сбил пешехода в Москве: видео
    • Фото: Alexei Ryazantsev / youtube.com

      • ДТП на западе Москвы сняла камера видеорегистратора проезжающей мимо машины.

      Видео опубликовано на YouTube. Судя по кадрам, пешеход шагнул на проезжую часть с тротуара, не посмотрев по сторонам. И через секунду был сбит пассажирским автобусом.

      Инцидент, судя по комментарию автора видео, произошел в Москве, недалеко от станции метро «Фили». Также сообщается, что пострадавший выжил, но получил сильные ушибы.

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