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    Порошенко заявил о победе украинского движения на флоте в 1918 году

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    Порошенко заявил о победе украинского движения на флоте в 1918 году

    Порошенко заявил о победе украинского движения на флоте в 1918 году

    Пётр Порошенко рассказал о сине-желтых флагах над кораблями Черноморского флота в Севастополе.

    Порошенко напомнил о событиях 29 апреля 1918 года и заявил, что тогда была «окончательно зафиксирована победа украинского движения на флоте».

    Пётр Порошенко, президент Украины: «29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму».



    Отметим, что сегодня на Украине отмечается 100-летие создания Военно-морских сил. Они ведут свою историю от времен Украинской Народной Республики (УНР) и Крымской операции 1918 года. Тогда войска УНР взяли полуостров под контроль и захватили корабли Черноморского флота, над некоторыми из которых подняли украинские флаги. При этом часть кораблей находилась под украинскими флагами лишь сутки, после чего они были захвачены немцами, затоплены или уведены в Новороссийск.

    Блокаду Крыма войска УНР осуществляли до ноября 1918 года, когда было подписано соглашение между гетманом Павлом Скоропадским и главнокомандующим Вооруженными силами Юга России Антоном Деникиным.

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