Порошенко заявил о победе украинского движения на флоте в 1918 году

29 квітня 1918 року над більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг.



Проголошення створення ВМС України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму. pic.twitter.com/SYTNSdASr8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 апреля 2018 г.

Порошенко напомнил о событиях 29 апреля 1918 года и заявил, что тогда была «окончательно зафиксирована победа украинского движения на флоте»., президент Украины: «29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму».Отметим, что сегодня на Украине отмечается 100-летие создания Военно-морских сил. Они ведут свою историю от времен Украинской Народной Республики (УНР) и Крымской операции 1918 года. Тогда войска УНР взяли полуостров под контроль и захватили корабли Черноморского флота, над некоторыми из которых подняли украинские флаги. При этом часть кораблей находилась под украинскими флагами лишь сутки, после чего они были захвачены немцами, затоплены или уведены в Новороссийск.Блокаду Крыма войска УНР осуществляли до ноября 1918 года, когда было подписано соглашение между гетманом Павлом Скоропадским и главнокомандующим Вооруженными силами Юга России Антоном Деникиным.