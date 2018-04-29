«Все рыдали, орали»: солистка группы «Серебро» рассказала о ЧП на борту самолета

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина написала в соцсети, что самолет, на котором коллектив летел из России в Черногорию, «чудом приземлился».
Артистка рассказала в Instagram, что во время полета из Москвы в Черногорию на борту воздушного судна объявили тревогу. По ее словам, сразу после взлета у самолета не закрылись подкрылки, пассажиров начали готовить к аварийной посадке.
При этом певица Ольга Серябкина пожаловалась на то, как бортпроводницы реагировали на экстренную ситуацию. По ее мнению, стюардессы повели себя непрофессионально — среди обслуживающего персонала началась паника.
Ольга Серебякина, солистка группы «Серебро»: «Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место — видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали».
Пассажиров, по словам Серебякиной, по громкой связи предупредили, что при посадке нужно закрыть голову руками, так как будет три сильных удара. После этого бежать из самолета, не забирая вещи.
Серебякина сообщила, что в аэропорту после посадки людей встречали пожарные и скорая помощь. «Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай», — отметила певица.
Авиакомпания S7 в комментарии РБК подтвердила , что в Тивате произошел «невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию». По словам представителя авиаперевозчика, экипаж рейса GH 925 «действовал профессионально, согласно требованиям безопасности».
При этом певица Ольга Серябкина пожаловалась на то, как бортпроводницы реагировали на экстренную ситуацию. По ее мнению, стюардессы повели себя непрофессионально — среди обслуживающего персонала началась паника.
Ольга Серебякина, солистка группы «Серебро»: «Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место — видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. На борту был ад — все рыдали, орали».
Пассажиров, по словам Серебякиной, по громкой связи предупредили, что при посадке нужно закрыть голову руками, так как будет три сильных удара. После этого бежать из самолета, не забирая вещи.
Серебякина сообщила, что в аэропорту после посадки людей встречали пожарные и скорая помощь. «Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай», — отметила певица.
Авиакомпания S7 в комментарии РБК подтвердила , что в Тивате произошел «невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию». По словам представителя авиаперевозчика, экипаж рейса GH 925 «действовал профессионально, согласно требованиям безопасности».
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