Смертельный пустяк: как не умереть от обычной занозы

Весной и летом занозы впиваются в нас особенно яростно. Мало кто тащится с таким пустяком к врачу, даже не догадываясь, что в этом тихом омуте могут завестись просто чудовищные черти. А ведь банальные занозы убивают по сто тысяч человек в год.
Если не придать ей должного значения, то заноза наведет в теле свои порядки. Верхом на кусочке дерева, стекла или металла под кожу попадают опасные вирусы и бактерии. Например, вбрасывающие яд прямо в подкожную клетчатку. А оттуда токсины могут распространиться по всей нервной системе, парализовав ее.
Именно они и вызывают столбняк, от которого умер сын величайшего врача древности Гиппократа, и который каждый год убивает более 100 тыс. человек.
Амина Кибишева, хирург, кандидат медицинских наук: «Микроорганизмы, вызывающие столбняк, вокруг нас, в нашей окружающей среде. Их можно обнаружить даже на плохо помытом яблоке или винограде. Вы не поверите, но такой микроорганизм который вызывает тяжелое заболевание, у нас в норме живет и существует в желудке, в кишечнике. Это условно патогенный организм, который должен присутствовать в нашей микрофлоре. Но через стенки кишечника они не всасываются, и в кровь не поступают, поэтому переживать не стоит. Переживать стоит в том случаи, если микроорганизм попадает на раневую поверхность, в том числе с занозой, причиняя колоссальный вред нашему организму».
По науке, для правильного удаления занозы нужно вооружиться антибактериальным мылом, чтобы делать все чистыми руками, ватой и спиртом или водкой, чтобы продезинфицировать инструменты и то место, куда попала заноза. Это нельзя делать одеколоном или алкогольными напитками типа коньяка с большим содержанием масел и растительных эфиров. А то будет только хуже. А еще нужны мазь с антибиотиком и лейкопластырь. Если же занозу не получается схватить даже пинцетом, тогда можно сделать компресс со слабым раствором соды — он меняет давление на поверхности кожи, что помогает выдавить занозу наружу.
Какие занозы нужно вытаскивать только в травмпункте? И какой из этих микрошипов опаснее — металлический, деревянный или, может, стеклянный? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «НашПотребНадзор».
Именно они и вызывают столбняк, от которого умер сын величайшего врача древности Гиппократа, и который каждый год убивает более 100 тыс. человек.
Амина Кибишева, хирург, кандидат медицинских наук: «Микроорганизмы, вызывающие столбняк, вокруг нас, в нашей окружающей среде. Их можно обнаружить даже на плохо помытом яблоке или винограде. Вы не поверите, но такой микроорганизм который вызывает тяжелое заболевание, у нас в норме живет и существует в желудке, в кишечнике. Это условно патогенный организм, который должен присутствовать в нашей микрофлоре. Но через стенки кишечника они не всасываются, и в кровь не поступают, поэтому переживать не стоит. Переживать стоит в том случаи, если микроорганизм попадает на раневую поверхность, в том числе с занозой, причиняя колоссальный вред нашему организму».
По науке, для правильного удаления занозы нужно вооружиться антибактериальным мылом, чтобы делать все чистыми руками, ватой и спиртом или водкой, чтобы продезинфицировать инструменты и то место, куда попала заноза. Это нельзя делать одеколоном или алкогольными напитками типа коньяка с большим содержанием масел и растительных эфиров. А то будет только хуже. А еще нужны мазь с антибиотиком и лейкопластырь. Если же занозу не получается схватить даже пинцетом, тогда можно сделать компресс со слабым раствором соды — он меняет давление на поверхности кожи, что помогает выдавить занозу наружу.
Какие занозы нужно вытаскивать только в травмпункте? И какой из этих микрошипов опаснее — металлический, деревянный или, может, стеклянный? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «НашПотребНадзор».
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