В США рассказали об «устрашающей» российской подлодке

Американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» подводной лодке
Б-90 «Саров».
По данным авторов статьи, именно эта подводная лодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».
Ее в Popular Mechanics называют «торпедой апокалипсиса», которая способна уничтожать порты и даже города гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой.
При этом отмечается, что «Статус-6» может обойти противоракетную обороны США, вызвать цунами и сделать непригодными для жизни целые прибрежные районы из-за радиоактивного заражения.
Ее в Popular Mechanics называют «торпедой апокалипсиса», которая способна уничтожать порты и даже города гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой.
При этом отмечается, что «Статус-6» может обойти противоракетную обороны США, вызвать цунами и сделать непригодными для жизни целые прибрежные районы из-за радиоактивного заражения.
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