Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  

    В США рассказали об «устрашающей» российской подлодке

    4 комментария
    • Фото: О. Кулешов
    В США рассказали об «устрашающей» российской подлодке

    В США рассказали об «устрашающей» российской подлодке

    В США рассказали об «устрашающей» российской подлодке
  • Фото: О. Кулешов

    • Американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» подводной лодке Б-90 «Саров».

    По данным авторов статьи, именно эта подводная лодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

    Ее в Popular Mechanics называют «торпедой апокалипсиса», которая способна уничтожать порты и даже города гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой.

    При этом отмечается, что «Статус-6» может обойти противоракетную обороны США, вызвать цунами и сделать непригодными для жизни целые прибрежные районы из-за радиоактивного заражения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru