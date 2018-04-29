В Дагестане вместо Интернета начали использовать почтовых голубей

В Дагестане нашли способ передачи данных надежнее и безопаснее Интернета. Технологии, если ее так можно назвать, много веков. Это голубиная почта. Только в современном мире птицы передают не записки, а карты памяти с гигабайтами информации. И никакие хакеры не страшны.

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В начале апреля злоумышленники взломали электронную почту бизнесмена Пейсаха Семендуева и скопировали авторские образцы художественной ковки. Пейсах Семендуев винит в этом в недобросовестных конкурентов. После того случая мужчина обратился за помощью к своему соседу — заводчику почтовых голубей.



Пейсах Семендуев, бизнесмен: «Голубиная почта — это действия между двумя людьми, отправителем и получателем, посредине никого нет».



Партнеры смеялись: мол, кто в наше время пользуется почтой, да еще и голубиной? А теперь бизнесмен отправляет посылку раз в неделю. Новые эскизы кованых изделий он сохраняет на карту памяти, ее вес намного меньше бумажной записки. Карту памяти можно прикрепить к ноге или телу птицы, объем носителя — как небольшая сельская библиотека. Средняя скорость почтового голубя, даже с посылкой, примерно 100 км/ч. Учитывая высокогорье и серпантины, показатели просто невероятные.



Почтовые голуби обладают острым зрением, хорошей памятью и природным навигатором. Ведь как еще объяснить, что птица из тысячи городов находит нужный, может определить дом и даже отыскать родной чердак. Ученые называют это явление «хоуминг» — инстинкт возвращения домой.



Среди заводчиков голубей чиновники, бизнесмены, пенсионеры и просто любители. Хотя хобби не из дешевых. В некоторых голубятнях порхает целое состояние — стоимость одной особи может достигать ста тысяч рублей.



Однако в горах республики голубиная почта оказалась не только надежней, но и быстрее Интернета и доставки корреспонденции на автомобиле. И разведение голубей становится здесь всё более популярным занятием.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.