Первая передача <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Первая передача 16+
    •  
    Даниле из Орла срочно нужны средства на аппарат вентиляции легких. благотворительность, болезни, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДаниле из Орла срочно нужны средства на аппарат вентиляции легких

    Даниле из Орла срочно нужны средства на аппарат вентиляции легких

    комментировать
    Даниле из Орла срочно нужны средства на аппарат вентиляции легких

    Даниле из Орла срочно нужны средства на аппарат вентиляции легких

    Даниле из Орла срочно нужны средства на аппарат вентиляции легких

      Московские врачи делают все, чтобы маленький Данила Красов из Орла вернулся домой. У Дани спинальная мышечная атрофия. Болезнь неизлечима, здесь медики всего мира бессильны. Но время, которое еще осталось, Даня может провести не в палате реанимации, а дома — с мамой и папой. Нужен только аппарат искусственной вентиляции легких. Купить его семья с больным ребенком не в состоянии.

      Даня настолько слаб, что не может протянуть руки ни к любимым игрушкам, ни к маме, ежедневно навещающей его в отделении реанимации. Даже не в силу возраста, а из-за болезни он не способен словами выразить свои чувства. Но глаза ребенка, полные слез, говорят о многом.

      То, что с Данилой что-то не так, родители заподозрили спустя несколько месяцев после рождения. Он не держал голову и не пытался переворачиваться. Врачи успокаивали: мол, всему свое время. Но оно шло, а динамики никакой. После обследования в Московском медико-генетическом научном центре ребенку поставили страшный диагноз — спинально-мышечная атрофия, 1-й тип, самый агрессивный.

      Дарья Красова, мама Данилы: «Буквально через десять дней уже был готов анализ, к сожалению, он подтвердился. Я долго не принимала это. Я не понимала, куда мне бежать. Потом подумала, что они ошиблись. Врачи ведь могут ошибаться».

      Но ошибки не было. Плюс к этому у Данилы начали проявляться сопутствующие болезни — ангина, бронхит. А затем и двусторонняя пневмония. Ребенка тогда едва спасли.

      Александр Подтынников, врач-реаниматолог: «Поступил он к нам в очень тяжелом состоянии. Сейчас состояние его стабилизировано. То есть в легких патологий нет. Других видимых очагов инфекций тоже не наблюдаем. Но тяжесть состояния обусловлена основным заболеванием, которое никуда не уйдет, к сожалению».

      Спинально-мышечная атрофия — генетическое заболевание, победить которое врачи не способны ни в одной стране мира. Сейчас жизнь Данилы зависит от аппарата искусственной вентиляции легких. Дышать самостоятельно ребенок не в силах. Он буквально к нему привязан.

      Дарья Красова, мама Данилы: «Мы очень надеемся на помощь неравнодушных людей, на помощь фонда „Вера“, на их поддержку. Потому что мы очень хотим забрать ребенка домой».

      Забрать Данилу домой родители смогут только с портативным комплектом ИВЛ. Он стоит больше одного миллиона рублей. И позволит маме всегда находиться рядом с сыном. У них на двоих одно лишь дыхание.

      Чтобы помочь Даниле, отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9333. Доступно абонентам МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru