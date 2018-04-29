Даниле из Орла срочно нужны средства на аппарат вентиляции легких

Московские врачи делают все, чтобы маленький Данила Красов из Орла вернулся домой. У Дани спинальная мышечная атрофия. Болезнь неизлечима, здесь медики всего мира бессильны. Но время, которое еще осталось, Даня может провести не в палате реанимации, а дома — с мамой и папой. Нужен только аппарат искусственной вентиляции легких. Купить его семья с больным ребенком не в состоянии.



Даня настолько слаб, что не может протянуть руки ни к любимым игрушкам, ни к маме, ежедневно навещающей его в отделении реанимации. Даже не в силу возраста, а из-за болезни он не способен словами выразить свои чувства. Но глаза ребенка, полные слез, говорят о многом.



То, что с Данилой что-то не так, родители заподозрили спустя несколько месяцев после рождения. Он не держал голову и не пытался переворачиваться. Врачи успокаивали: мол, всему свое время. Но оно шло, а динамики никакой. После обследования в Московском медико-генетическом научном центре ребенку поставили страшный диагноз — спинально-мышечная атрофия, 1-й тип, самый агрессивный.



Дарья Красова, мама Данилы: «Буквально через десять дней уже был готов анализ, к сожалению, он подтвердился. Я долго не принимала это. Я не понимала, куда мне бежать. Потом подумала, что они ошиблись. Врачи ведь могут ошибаться».



Но ошибки не было. Плюс к этому у Данилы начали проявляться сопутствующие болезни — ангина, бронхит. А затем и двусторонняя пневмония. Ребенка тогда едва спасли.



Александр Подтынников, врач-реаниматолог: «Поступил он к нам в очень тяжелом состоянии. Сейчас состояние его стабилизировано. То есть в легких патологий нет. Других видимых очагов инфекций тоже не наблюдаем. Но тяжесть состояния обусловлена основным заболеванием, которое никуда не уйдет, к сожалению».



Спинально-мышечная атрофия — генетическое заболевание, победить которое врачи не способны ни в одной стране мира. Сейчас жизнь Данилы зависит от аппарата искусственной вентиляции легких. Дышать самостоятельно ребенок не в силах. Он буквально к нему привязан.



Дарья Красова, мама Данилы: «Мы очень надеемся на помощь неравнодушных людей, на помощь фонда „Вера“, на их поддержку. Потому что мы очень хотим забрать ребенка домой».



Забрать Данилу домой родители смогут только с портативным комплектом ИВЛ. Он стоит больше одного миллиона рублей. И позволит маме всегда находиться рядом с сыном. У них на двоих одно лишь дыхание.



Чтобы помочь Даниле, отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 9333. Доступно абонентам МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2».