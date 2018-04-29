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    Под Екатеринбургом 10-летний мальчик утонул в сливном колодце

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    Под Екатеринбургом 10-летний мальчик утонул в сливном колодце

    Под Екатеринбургом <nobr>10-летний</nobr> мальчик утонул в сливном колодце

    Следственный комитет возбудил уголовное дело для расследования всех обстоятельств гибели ребенка в Свердловской области.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального главка СК РФ, 10-летний мальчик ушел гулять и пропал в субботу в поселке Садовый под Екатеринбургом. Родители бросились на поиски. Мальчика обнаружили погибшим в открытом сливном колодце на улице Сибирка. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, кто несет ответственность за содержание колодца в безопасном состоянии.

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