Под Екатеринбургом 10-летний мальчик утонул в сливном колодце

Следственный комитет возбудил уголовное дело для расследования всех обстоятельств гибели ребенка в Свердловской области.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию регионального главка СК РФ, 10-летний мальчик ушел гулять и пропал в субботу в поселке Садовый под Екатеринбургом. Родители бросились на поиски. Мальчика обнаружили погибшим в открытом сливном колодце на улице Сибирка. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, кто несет ответственность за содержание колодца в безопасном состоянии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют, кто несет ответственность за содержание колодца в безопасном состоянии.
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