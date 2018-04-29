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    Крупнейший в мире парусник отправился в первый в году учебный рейс

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо
    Крупнейший в мире парусник отправился в первый в году учебный рейс

    Крупнейший в мире парусник отправился в первый в году учебный рейс

    Крупнейший в мире парусник отправился в первый в году учебный рейс
  • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо

    • Из порта Светлый под Калининградом отправился в первый рейс навигации 2018 года четырехмачтовый парусник «Седов».

    Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА): «В первое морское учебное плавание в этом году на „Седове“ отправились 111 курсантов БГА, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и Ейского морского рыбопромышленного техникума».

    Как передает ТАСС, плавание продлится до 13 июня. За это время «Седов» зайдет в порты Германии, Дании и Польши. 8 мая российские курсанты примут участие в городском празднике Гамбурга — Дне порта.

    Ирина Образцова: «В Гамбурге „Седов“ встретиться со своим собратом и теперь уже земляком — легендарным барком „Крузенштерн“, который 2 мая из Калининграда отправится уже во второй учебный рейс в этом году».

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