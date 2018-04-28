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    По улицам Северной столицы проехал джазовый трамвай. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо улицам Северной столицы проехал джазовый трамвай

    По улицам Северной столицы проехал джазовый трамвай

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    По улицам Северной столицы проехал джазовый трамвай

    По улицам Северной столицы проехал джазовый трамвай

    По улицам Северной столицы проехал джазовый трамвай

      В Петербурге готовятся к Международному дню джаза, который отмечается на 30 апреля.

      Сегодня по Петербургу проехал уникальный оранжевый трамвай с музыкальными пассажирами на борту. Объявления об остановках на маршруте №6 заглушали звуки саксофона. Так мелодично и ярко организаторы решили напомнить о приближении Международного дня джаза, который отмечают 30 апреля.

      Получилось настолько эффектно, что пассажиры с удовольствием проезжали свою остановку, не желая покидать импровизированный концертный зал. В Петербурге такой звучный трамвай катается по праву, ведь город на Неве выбран столицей джаза.

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