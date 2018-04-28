По улицам Северной столицы проехал джазовый трамвай

В Петербурге готовятся к Международному дню джаза, который отмечается на 30 апреля.

Сегодня по Петербургу проехал уникальный оранжевый трамвай с музыкальными пассажирами на борту. Объявления об остановках на маршруте №6 заглушали звуки саксофона. Так мелодично и ярко организаторы решили напомнить о приближении Международного дня джаза, который отмечают 30 апреля.



Получилось настолько эффектно, что пассажиры с удовольствием проезжали свою остановку, не желая покидать импровизированный концертный зал. В Петербурге такой звучный трамвай катается по праву, ведь город на Неве выбран столицей джаза.