«Переходим на казарменный тип общежития»: директор института в Ухте сравнил студентов с зеками

В Ухте студенты Индустриального института записали на видео обращение директора, который заявил, что общежития вуза — в целях повышения дисциплины и недопущения нарушений правил пожарной безопасности — будут переоборудованы в казармы.

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Видеозапись начинается с построения студентов. «Встань как следует», — обращается директор вуза к одному из студентов. «Вынь руки из карманов», — приказывает он другому.



Руководитель учебного заведения заявляет, что получил приказ о создании в институте инженерно-кадетского батальона. «Разгильдяев принимать не будем», — подчеркивает он.



Далее директор угрожающим тоном объявляет, что в общежитиях отныне устанавливаются новые правила: из комнат вынесут всю мебель — кроме кроватей и стульев. А также уберут все электробытовые приборы — чайники, холодильники и компьютеры. Один из учащихся спрашивает, как студентам без стола и техники писать дипломы. «Молча, скрипя ушами», — отвечает директор.



Директор Индустриального института: «Никаких компьютеров не будет у вас, потому что вы не учитесь. Вы баб голых рассматриваете, играете до двух часов ночи, а потом отдыхаете».



Руководитель вуза заявляет, что в ближайшее время все двери в комнатах будут сняты. Мы переходим на казарменный тип общежития, жить будете по блокам, объявляет он. Один из студентов пытается возразить, что не желает быть кадетом и жить по строгому режиму, так как поступал на специальность лесопереработка. В ответ на это директор требует для начала представиться и напоминает собравшимся, что когда-то работал в тюрьме.



Директор Индустриального института: «Когда я был замом по режиму, у меня полторы тысячи вот так стояло в строю осужденных, и не один рот не открывал. Им было сказано: рот открывать только тогда когда кушаете. Вы сначала представляетесь, а потом задаете вопрос. Фамилия, группа. Вот, хочу дальше сказать — какая статья, конец и начало срока, но этого не говорю».



Руководитель вуза отметил, что когда студенты получали койко-место, то должны были читать устав общежития. «Кому не нравится, снимайте квартиру», — добавил он.



Также директор заявил, что в кадетском батальоне, который будет располагаться на территории учебного заведения, будут готовить участковых сельской местности, сотрудников для работы в местах лишения свободы и даже «призывников в Северный флот».



На сайте вуза сообщается, что Индустриальный институт в Ухте был образован в 2014 году путем объединения Горно-нефтяного колледжа, Промышленно-экономического лесного колледжа, Индустриального техникума. В учебном заведении готовят автомехаников, специалистов по бурению нефтяных и газовых скважин, сварщиков, машинистов буровых установок, а также лесозаготовщиков, лаборантов-экологов, бухгалтеров, секретарей и поваров-кондитеров.