Сезон открыт: юристы рассказали, как бороться с агрессивными соседями по даче

Для многих семей наступает ответственный период: пора открывать дачный сезон. Одни готовятся к шашлыкам, другие везут рассаду, кто-то подкрашивает веранду. Но открытие сезона — это зачастую и начало соседских войн.

Мать троих детей Любовь Герасимова готовится к предстоящим майским праздникам с опасением. Конфликт с соседом начался у нее 4 года назад, когда они с мужем решили построить между участками в Нижегородской области забор. Мера вынужденная, утверждает Герасимова, так как сосед Александр Абрамов и его мать пытались забрать себе часть чужой земли. Желание соседей отгородиться разозлило Абрамова, и отношения приобрели чересчур эмоциональный характер.



Людмила Герасимова: «Взял лопату, начал бить по забору, погнул нам забор. Год назад он кинул кирпич в окно, пришлось заколотить. У меня лежали дети, слава Богу, кирпич не попал в голову, не знаю, что бы было».



Полиция, которую Герасимова периодически вызывает, конфликт соседей разрешить так и не смогла: нет состава преступления. Сейчас инцидент рассматривают в суде. В любом случае, о мире между соседями речи уже быть не может.



Приехав на дачу в Подмосковье после зимы, Александр Шелехов не сразу узнал свой участок. Вместо живописного вида через забор перед ним предстала высокая стена, за которой оказалась стоянка тяжелой техники и автомастерская. Выяснилось, что, пока дачник был в городе, смежную землю выкупил коммерсант Павел Корчагин. Но не для загородного домика и семейного отдыха.



Отстоять свою правоту в суде Шелехову не составило труда: в мастерской нарушены санитарные нормы, к тому же постройка должна вплотную к соседскому участку. Больше года назад суд предписал все снести, но нарушитель ничего не делает, и приставы не спешат на него повлиять. Сам бизнесмен здесь не появляется, а с шоферов и рабочих, которые обитают на базе, взять нечего.



Юристы утверждают: дачные конфликты — одна из самых сложных работ. Таких примеров, как с Шелеховым, — море.



Кристина Флеер, адвокат: «Заставить человека выполнять решение суда не так просто. За неисполнение решения суда тоже есть ответственность, при большом желании, если готовы идти до конца, можно работать».



Впрочем, юристы не советуют в таких случаях сразу идти в суд. Есть дачное правление, которое также может повлиять на нарушителей. Но сначала специалисты советуют все-таки поговорить с соседом: иногда это удается. Рассмотрение жалоб занимает месяцы и даже годы, но, несмотря на это, материала в судах все больше и больше.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.