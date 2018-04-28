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Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
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    Многомиллионный ущерб: в Германии поезд сошел с рельсов

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    • Фото: @PSchydlowski / twitter.com
    Многомиллионный ущерб: в Германии поезд сошел с рельсов

    Многомиллионный ущерб: в Германии поезд сошел с рельсов

    Многомиллионный ущерб: в Германии поезд сошел с рельсов
  • Фото: @PSchydlowski / twitter.com

    • В Мюнхене сошел с рельсов локомотив и первые вагоны 400-метрового товарного поезда.

    ЧП случилось на перевалочной станции Мюнхен — Рием. По данным издания Focus, никто не пострадал. Однако авария привела к повреждению электрического кабеля, локомотива и нескольких вагонов. Кроме того, сломаны сигнальные метки, шпалы четырех полос рельсов и другие объекты на железной дороге. В результате ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.

    Что стало причиной катастрофы, пока не известно. Расследованием ЧП занимаются сотрудники Федерального управления железных дорог и полицейские.

    Отмечается, что из-за произошедшего железная дорога останется перекрытой до понедельника.


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