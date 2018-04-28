Многомиллионный ущерб: в Германии поезд сошел с рельсов

В Мюнхене сошел с рельсов локомотив и первые вагоны
400-метрового товарного поезда.
ЧП случилось на перевалочной станции Мюнхен — Рием. По данным издания Focus, никто не пострадал. Однако авария привела к повреждению электрического кабеля, локомотива и нескольких вагонов. Кроме того, сломаны сигнальные метки, шпалы четырех полос рельсов и другие объекты на железной дороге. В результате ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.
Что стало причиной катастрофы, пока не известно. Расследованием ЧП занимаются сотрудники Федерального управления железных дорог и полицейские.
Отмечается, что из-за произошедшего железная дорога останется перекрытой до понедельника.
Что стало причиной катастрофы, пока не известно. Расследованием ЧП занимаются сотрудники Федерального управления железных дорог и полицейские.
Отмечается, что из-за произошедшего железная дорога останется перекрытой до понедельника.
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