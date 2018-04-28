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    «Цирк Солнца» покажет петербуржцам историю любви из жизни насекомых. Санкт-Петербург, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Цирк Солнца» покажет петербуржцам историю любви из жизни насекомых

    «Цирк Солнца» покажет петербуржцам историю любви из жизни насекомых

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    «Цирк Солнца» покажет петербуржцам историю любви из жизни насекомых

    «Цирк Солнца» покажет петербуржцам историю любви из жизни насекомых

    «Цирк Солнца» покажет петербуржцам историю любви из жизни насекомых

      В Ледовом дворце состоится премьера программы «OBO» цирка «Дю Солей».

      Цирк «Дю Солей» привез в Петербург шоу «ОВО». Сегодня в Ледовом дворце состоится премьера. А за несколько часов до нее журналистам показали, как коллектив готовится к представлению, которое уже покорило и в очередной раз удивило весь мир.

      Зрители увидят рассказ о жизни насекомых. В спокойный мир сверчков, серебристых пауков врывается инопланетный гость и влюбляется в божью коровку. Идея показать скрытый от нас мир появилась после того, как постановщикам на глаза попалась фотография с макросъемкой маленьких животных. Но было решено даже в таких историях не обойтись без светлого чувства любви.

      В город на Неве труппа привезла с собой 23 трейлера декораций и костюмов. Специалистам понадобился всего лишь день, чтобы превратить Ледовый дворец в арену для своего шоу, в котором задействовано около 100 человек. Половина из них — артисты, акробаты, гимнасты и клоуны из 14 стран мира.

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