«Цирк Солнца» покажет петербуржцам историю любви из жизни насекомых

В Ледовом дворце состоится премьера программы «OBO» цирка «Дю Солей».

Цирк «Дю Солей» привез в Петербург шоу «ОВО». Сегодня в Ледовом дворце состоится премьера. А за несколько часов до нее журналистам показали, как коллектив готовится к представлению, которое уже покорило и в очередной раз удивило весь мир.



Зрители увидят рассказ о жизни насекомых. В спокойный мир сверчков, серебристых пауков врывается инопланетный гость и влюбляется в божью коровку. Идея показать скрытый от нас мир появилась после того, как постановщикам на глаза попалась фотография с макросъемкой маленьких животных. Но было решено даже в таких историях не обойтись без светлого чувства любви.



В город на Неве труппа привезла с собой 23 трейлера декораций и костюмов. Специалистам понадобился всего лишь день, чтобы превратить Ледовый дворец в арену для своего шоу, в котором задействовано около 100 человек. Половина из них — артисты, акробаты, гимнасты и клоуны из 14 стран мира.