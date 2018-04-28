Сезон фонтанов в Петергофе посвятили юбилеям музеев-заповедников

Музей-заповедник «Петергоф» перешел на летнее расписание, запустив знаменитые фонтаны.

В Нижнем и Верхнем парках начали работать фонтаны. Первым по традиции сегодня запустили «Большой каскад».



Как рассказали специалисты, парк полностью готов к визиту туристов. Там провели большие ремонтные работы и пробные пуски фонтанов. А торжественная церемония открытия запланирована на 19 мая.



Этот сезон-2018 посвятят 100-летию музейной жизни пригородных императорских резиденций. Праздник «Дворцовая сага» впервые в истории петергофских торжеств выйдет за пределы «Большого каскада». Царское Село, Гатчину и Павловск в их юбилейный год соединит интернет-мост.