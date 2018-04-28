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    Сезон фонтанов в Петергофе посвятили юбилеям музеев-заповедников. Петергоф, Санкт-Петербург, выставки и музеи, фонтаны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСезон фонтанов в Петергофе посвятили юбилеям музеев-заповедников

    Сезон фонтанов в Петергофе посвятили юбилеям музеев-заповедников

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    Сезон фонтанов в Петергофе посвятили юбилеям <nobr>музеев-заповедников</nobr>

    Сезон фонтанов в Петергофе посвятили юбилеям музеев-заповедников

    Сезон фонтанов в Петергофе посвятили юбилеям <nobr>музеев-заповедников</nobr>

      Музей-заповедник «Петергоф» перешел на летнее расписание, запустив знаменитые фонтаны.

      В Нижнем и Верхнем парках начали работать фонтаны. Первым по традиции сегодня запустили «Большой каскад».

      Как рассказали специалисты, парк полностью готов к визиту туристов. Там провели большие ремонтные работы и пробные пуски фонтанов. А торжественная церемония открытия запланирована на 19 мая.

      Этот сезон-2018 посвятят 100-летию музейной жизни пригородных императорских резиденций. Праздник «Дворцовая сага» впервые в истории петергофских торжеств выйдет за пределы «Большого каскада». Царское Село, Гатчину и Павловск в их юбилейный год соединит интернет-мост.

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