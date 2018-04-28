Ветеран «Ленфильма» находится в реанимации после тяжелого ДТП

Петербургский режиссер Эрнест Ясан попал в автомобильную аварию. У пожилого мастера тяжелые травмы.

Врачи Елизаветинской больницы Петербурга борются за здоровье Эрнеста Ясана. Сейчас режиссер «Ленфильма» находится в реанимации, его прооперировали.



Накануне он попал в серьезную аварию на Парашютной улице. Ветеран киностудии «Ленфильм» был за рулем в тот момент, когда в водительскую дверь влетела Audi. Столкновение было очень сильным. Пожилому режиссеру зажало ноги в машине.



Спасателям пришлось вырезать его из искореженного автомобиля. В пятницу он ехал на дачу, в салоне с ним были собака и кошка. Пока хозяина пытались достать из разбитой Mazda, они ждали его в машине скорой помощи.



Состояние здоровья Эрнеста Ясана остается тяжелым. Он находится на искусственной вентиляции легких. У него сломаны восемь ребер, ушиб легкого и тазовых костей.



Подробности серьезной аварии рассказал зять режиссера Николай Гулинов в надежде на помощь в лечении мэтра отечественного кино. Травмы серьезные, и сейчас важна каждая минута.