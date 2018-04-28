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    Ветеран «Ленфильма» находится в реанимации после тяжелого ДТП. ДТП, Ленфильм, Санкт-Петербург, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВетеран «Ленфильма» находится в реанимации после тяжелого ДТП

    Ветеран «Ленфильма» находится в реанимации после тяжелого ДТП

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    Ветеран «Ленфильма» находится в реанимации после тяжелого ДТП

    Ветеран «Ленфильма» находится в реанимации после тяжелого ДТП

      Петербургский режиссер Эрнест Ясан попал в автомобильную аварию. У пожилого мастера тяжелые травмы.

      Врачи Елизаветинской больницы Петербурга борются за здоровье Эрнеста Ясана. Сейчас режиссер «Ленфильма» находится в реанимации, его прооперировали.

      Накануне он попал в серьезную аварию на Парашютной улице. Ветеран киностудии «Ленфильм» был за рулем в тот момент, когда в водительскую дверь влетела Audi. Столкновение было очень сильным. Пожилому режиссеру зажало ноги в машине.

      Спасателям пришлось вырезать его из искореженного автомобиля. В пятницу он ехал на дачу, в салоне с ним были собака и кошка. Пока хозяина пытались достать из разбитой Mazda, они ждали его в машине скорой помощи.

      Состояние здоровья Эрнеста Ясана остается тяжелым. Он находится на искусственной вентиляции легких. У него сломаны восемь ребер, ушиб легкого и тазовых костей.

      Подробности серьезной аварии рассказал зять режиссера Николай Гулинов в надежде на помощь в лечении мэтра отечественного кино. Травмы серьезные, и сейчас важна каждая минута.

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