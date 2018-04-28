Власти Венеции впервые ограничат число туристов в городе

На улицах Венеции установили турникеты, с помощью которых городские власти смогут ограничить количество туристов в том или ином районе.
Как сообщает газета La Repubblica, первые турникеты установлены у моста Конституции и возле вокзала Санта-Лючия. По данным издания, после того как через них пройдет заранее установленное мэрией число туристов, проход будет доступен только для местных жителей. Так, на центральной площади, например, по решению городского совета, установлен лимит посещений в 65 тысяч человек в день.
В мэрии поясняют, что были вынуждены принять такие меры из-за чрезмерное скопления людей на городских улицах. Турникеты же помогут контролировать число приезжающих и равномерно распределяться их по всему городу.
Добавим, что венецианские власти всерьез обеспокоены сокращением числа местных жителей. Только за последние 50 лет население города сократилось со 175 до 56 тысяч. При этом одна из причин, почему венецианцы покидают город, — большое количество туристов. За год Венецию в целом посещают около 30 миллионов человек.
В мэрии поясняют, что были вынуждены принять такие меры из-за чрезмерное скопления людей на городских улицах. Турникеты же помогут контролировать число приезжающих и равномерно распределяться их по всему городу.
Добавим, что венецианские власти всерьез обеспокоены сокращением числа местных жителей. Только за последние 50 лет население города сократилось со 175 до 56 тысяч. При этом одна из причин, почему венецианцы покидают город, — большое количество туристов. За год Венецию в целом посещают около 30 миллионов человек.
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