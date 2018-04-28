Норвежская писательница предсказала сокращение территории России

Норвежская писательница и антрополог Эрика Фатланд считает, что России в ближайшие сто лет грозит сокращение территории.
Норвежская писательница и антрополог Эрика Фатланд совершила 259-дневное путешествие по странам, которые граничат с Россией, и описала его в своей новой книге «Граница». Об этом пишет издание Berlingske. В книге Фатланд попыталась показать Россию глазами народов, которые когда-то были в составе Российской империи или СССР. По словам Фатланд, идея книги пришла к ней во сне, в котором она пересекает границы стран на карте, передают ИноСМИ.
Это не первая книга Фатланд о России и ее истории. В 2011 году она выпустила книгу «Город ангелов» о теракте в Беслане, а в 2014 году издала «Советистан» — книгу о путешествии по четырем бывшим советским республикам. Сама писательница владеет русским языком.
Все страны, с которыми граничит Россия, так или иначе подверглись влиянию соседа, считает Фатланд. Иногда это влияние приводит к изменению государственной границы, как это произошло с вхождением в состав России Крыма. По мнению Фатланд, российским политикам и гражданам свойственно стремление увеличивать свою территорию.
Эрика Фатланд, писательница: «У русских всегда был один и тот же modus operandi. Они оппортунисты и следуют правилам игры в меньшей степени, чем многие западные страны. Они хватаются за любую возможность, чтобы стать больше. Я думаю, что они так и будут продолжать. Президент Путин — рациональный игрок. Он не сумасшедший, напротив, но он делает то, что, по его мнению, хорошо для России, хотя это и выходит за всякие рамки международного закона и права, согласно нашим представлениям».
Однако рано или поздно, считает Фатланд, этому расширению придет конец, как пришел конец многим крупным империям. Российская экономика, по мнению исследовательницы, недостаточно сильна, чтобы удерживать разные регионы и народы вместе.
Эрика Фатланд: «Я предполагаю, что будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче».
Это не первая книга Фатланд о России и ее истории. В 2011 году она выпустила книгу «Город ангелов» о теракте в Беслане, а в 2014 году издала «Советистан» — книгу о путешествии по четырем бывшим советским республикам. Сама писательница владеет русским языком.
Все страны, с которыми граничит Россия, так или иначе подверглись влиянию соседа, считает Фатланд. Иногда это влияние приводит к изменению государственной границы, как это произошло с вхождением в состав России Крыма. По мнению Фатланд, российским политикам и гражданам свойственно стремление увеличивать свою территорию.
Эрика Фатланд, писательница: «У русских всегда был один и тот же modus operandi. Они оппортунисты и следуют правилам игры в меньшей степени, чем многие западные страны. Они хватаются за любую возможность, чтобы стать больше. Я думаю, что они так и будут продолжать. Президент Путин — рациональный игрок. Он не сумасшедший, напротив, но он делает то, что, по его мнению, хорошо для России, хотя это и выходит за всякие рамки международного закона и права, согласно нашим представлениям».
Однако рано или поздно, считает Фатланд, этому расширению придет конец, как пришел конец многим крупным империям. Российская экономика, по мнению исследовательницы, недостаточно сильна, чтобы удерживать разные регионы и народы вместе.
Эрика Фатланд: «Я предполагаю, что будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче».
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