В Сарове задержали избившего диспетчеров клиента такси

В Сарове Нижегородской области задержали дебошира, который избил сотрудниц диспетчерской службы такси.

Установить подозреваемого удалось благодаря записи камеры наблюдения. На кадрах видно, как к операционистам врывается возмущенный человек и, ничего не объясняя, бъет сначала одну женщину, а затем бросается с кулаками на ее коллегу.



Позже выяснилось, что нападавший был возмущенный клиентом такси. Ему якобы нагрубили при заказе машины. Только вот претензию он направил не по адресу. Оказалось, что нахамили мужчине в другом таксопарке. Это подтвердила проверка аудиозаписи телефонных разговоров.



Александр Рыкин, представитель ГУ МВД РФ по региону: «Полицией установлен подозреваемый в совершении противоправных действий. Им оказался неработающий 32-летний местный житель. По факту инцидента по признакам преступления, предусмотренного статьей 116, было возбуждено уголовное дело».



После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Добираться из отдела полиции домой ему, скорее всего, пришлось на общественном транспорте. Во всех таксомоторных компаниях города телефон этого человека внесли в черный список.