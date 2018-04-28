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    В Сарове задержали избившего диспетчеров клиента такси. дебоширы, драки и избиения, задержание, Нижегородская область, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сарове задержали избившего диспетчеров клиента такси

    В Сарове задержали избившего диспетчеров клиента такси

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    В Сарове задержали избившего диспетчеров клиента такси

    В Сарове задержали избившего диспетчеров клиента такси

    В Сарове задержали избившего диспетчеров клиента такси

      В Сарове Нижегородской области задержали дебошира, который избил сотрудниц диспетчерской службы такси.

      Установить подозреваемого удалось благодаря записи камеры наблюдения. На кадрах видно, как к операционистам врывается возмущенный человек и, ничего не объясняя, бъет сначала одну женщину, а затем бросается с кулаками на ее коллегу.

      Позже выяснилось, что нападавший был возмущенный клиентом такси. Ему якобы нагрубили при заказе машины. Только вот претензию он направил не по адресу. Оказалось, что нахамили мужчине в другом таксопарке. Это подтвердила проверка аудиозаписи телефонных разговоров.

      Александр Рыкин, представитель ГУ МВД РФ по региону: «Полицией установлен подозреваемый в совершении противоправных действий. Им оказался неработающий 32-летний местный житель. По факту инцидента по признакам преступления, предусмотренного статьей 116, было возбуждено уголовное дело».

      После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Добираться из отдела полиции домой ему, скорее всего, пришлось на общественном транспорте. Во всех таксомоторных компаниях города телефон этого человека внесли в черный список.

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