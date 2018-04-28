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    МЧС попросило жителей Паники сохранять спокойствие

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    МЧС попросило жителей Паники сохранять спокойствие

    МЧС попросило жителей Паники сохранять спокойствие

    В МЧС заявили, что авария на нефтепроводе не угрожает жителям Оренбургской области.

    Разгерметизация нефтепровода произошла в двух километрах от села Паника Оренбургского района. Из-за аварии местные жители стали жаловаться на сильный запах сероводорода.

    Как сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области, для проверки воздуха на место были направлены три передвижные лаборатории, в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются.

    Аварийный участок уже отсечен, а порыв ликвидирован. Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтно-восстановительные работы. Пострадавших нет.

    Сотрудники МЧС призвали жителей сохранять спокойствие, а также не выходить из дома и следить за официальными сообщениями. Для возможной эвакуации людей подготовлены автобусы.

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