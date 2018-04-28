МЧС попросило жителей Паники сохранять спокойствие

В МЧС заявили, что авария на нефтепроводе не угрожает жителям Оренбургской области.
Разгерметизация нефтепровода произошла в двух километрах от села Паника Оренбургского района. Из-за аварии местные жители стали жаловаться на сильный запах сероводорода.
Как сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области, для проверки воздуха на место были направлены три передвижные лаборатории, в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются.
Аварийный участок уже отсечен, а порыв ликвидирован. Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтно-восстановительные работы. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС призвали жителей сохранять спокойствие, а также не выходить из дома и следить за официальными сообщениями. Для возможной эвакуации людей подготовлены автобусы.
Как сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области, для проверки воздуха на место были направлены три передвижные лаборатории, в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются.
Аварийный участок уже отсечен, а порыв ликвидирован. Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтно-восстановительные работы. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС призвали жителей сохранять спокойствие, а также не выходить из дома и следить за официальными сообщениями. Для возможной эвакуации людей подготовлены автобусы.
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