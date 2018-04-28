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    Московский блогер объяснил, зачем лег под поезд в московском метро. блогосфера, Интернет, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковский блогер объяснил, зачем лег под поезд в московском метро

    Московский блогер объяснил, зачем лег под поезд в московском метро

    1 комментарий
    Московский блогер объяснил, зачем лег под поезд в московском метро

    Московский блогер объяснил, зачем лег под поезд в московском метро

    Московский блогер объяснил, зачем лег под поезд в московском метро

      Предстанет перед судом за безрассудную выходку блогер Алексей Дербилов. Ради лайков и новых подписчиков он бросился под поезд в московской подземке и снял все на видео.

      Запись опрометчивого поступка Дербилов опубликовал в Интернете, чем обратил на себя внимание правоохранителей. Студент на станции «Выставочная» Филёвской линии лег между рельсами и дождался, пока над ним проедет поезд.

      А через пару дней к нему пришла совсем не та слава, которую ожидал. Полицейские завели на Дербилова дело по административной статье «Нарушение требований транспортной безопасности». Сегодня блогера вызвали для дачи показаний.

      Алексей Дербилов, блогер: «Я это сделал, чтобы поднять свою популярность, ради хайпа».

      Просмотрев блог Дербилова, полицейские нашли там видеоролики и с другими случаями нарушения порядка. По ним юридическое решение пока не принято.

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