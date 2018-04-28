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    В центре Петербурга нашли самолет времен Великой Отечественной

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    В центре Петербурга нашли самолет времен Великой Отечественной

    В центре Петербурга нашли самолет времен Великой Отечественной

    Обломки самолета времен Великой Отечественной войны нашли на территории Ленэкспо.

    Удивительную находку сделали во время строительных работ. Рабочие наткнулись на фрагменты фюзеляжа.

    На место были вызваны военнослужащие отдельного поискового батальона Западного военного округа (ЗВО). Они займутся идентификацией самолета и установят судьбу экипажа. Кроме того, военным предстоит очистить местность от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту. Позднее машину собираются отправить на реставрацию.

    По предварительным данным, найденный самолет входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда, передает ТАСС.

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