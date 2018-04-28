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    «Не могла обеспечить»: мать убила и сожгла дочку и сына в Нижнем Новгороде

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    «Не могла обеспечить»: мать убила и сожгла дочку и сына в Нижнем Новгороде

    «Не могла обеспечить»: мать убила и сожгла дочку и сына в Нижнем Новгороде

    Задержана подозреваемая в убийстве двух маленьких детей, сожженные тела которых нашли в заброшенном здании в Нижегородской области. По данным следствия, с 4-летней девочкой и 2-летним мальчиком расправилась их собственная мать.

    По версии следствия, 25 апреля 27-летняя женщина в Нижнем Новгороде руками задушила своих маленьких детей в арендованном автомобиле Kia. После этого она на заправке купила жидкость для розжига, выехала в Семёновский район и в лесу подожгла тела малышей. Однако, испугавшись, что ее могут увидеть охотники, женщина сбила огонь, положила тела своих детей в салон и вернулась в Нижний Новгород.

    На следующий день, 26 апреля, женщина вернулась в Семёновский район, где в заброшенном здании овощехранилища сожгла тела, после чего скрылась.

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    СК: найденные мертвыми в Нижегородской области дети были убиты
    Задержанная уже призналась в содеянном. На допросе она заявила, что решила убить дочку и сына, так как якобы не работала и не могла обеспечить малышам достойную жизнь. Однако следователи выяснили, что женщина каждый месяц тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля и недавно купила путевку на заграничный курорт.

    Как сообщили в нижегородском управлении СК, в ближайшее время женщине предъявят обвинение. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для того, чтобы определить вменяемость подозреваемой.

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