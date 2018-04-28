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    В России вступили в силу поправки о «вафельницах» на перекрестках

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    В России вступили в силу поправки о «вафельницах» на перекрестках

    В России вступили в силу поправки о «вафельницах» на перекрестках

    В России вступили в силу поправки о «вафельницах» на перекрестках
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • С 28 апреля на перекрестках появятся зоны, въезд в которые будет запрещен во время заторов.

    Изменения в правила дорожного движения, которые предусматривают появление на перекрестках так называемых «вафельниц», вступили в силу в субботу. Въезд в зоны с желтой диагональной разметкой будет разрешен только для тех автомобилей, которым нужно свернуть на перекрестке. Для всех остальных въезд в зону во время пробки будет запрещен даже при горящем зеленом сигнале светофора. Штраф за нарушение составит 1 тысячу рублей. Разметку будет дублировать дорожный знак «участок перекрестка»

    Эксперимент по введению зон с «вафельной» разметкой идет в Москве с 2015 года. По данным столичного Центра организации дорожного движения, на перекрестках с «вафельницами» скорость движения выросла утром на 80%. а вечером — на 15%.

    Между тем вопрос о фиксации нарушений на «вафельницах» остается открытым, сообщает «Коммерсант». Во время эксперимента в Москве большинство нарушений выявили инспекторы, дорожные камеры применялись только в 2015 году. По данным издания, тогда в ГИБДД России сочли, что камеры не в состоянии достоверно определить, создала ли выехавшая на «вафельницу» машина препятствие для другого транспорта. В столичном Центре организации дорожного движения сообщили, что вопрос об установке камер на перекрестках с новой разметкой прорабатывается, для решения проблемы необходимо определенным образом настроить камеры.

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