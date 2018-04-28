Ульяновские депутаты покупали бензин, сигареты и мороженое за счет бюджета

В Ульяновской области прокуратура разбирается в скандале, разразившемся в стенах городской думы Димитровграда.

По действующему законодательству, народные избранники имеют право на определенную денежную компенсацию. В частности, за бензин, потраченный во время осуществления своих полномочий. Проверка показала, что многие заправляли автомобили за сотни километров от своей области, что никак не может быть связано с их депутатской деятельностью. Кроме того, в тех же кассовых чеках, предъявленных в думскую бухгалтерию, обнаружили и многое другое из прейскуранта придорожных АЗС.



Все это добавило в сладкую жизнь депутатов ложку дегтя. В прокуратуре заявили: народные избранники покупали за счет бюджета не только бензин для поездок по личным нуждам, но и сладости и сигареты. Особо отличился единоросс Порхаев.



Дмитрий Фомичев, заместитель прокурора Димитровграда: «Он поехал в свой отпуск на юг, никак с депутатским полномочиями не связанный. И потом все эти чеки предъявил, и ему все возместили».



По словам самого депутата, произошла техническая ошибка: чеки он якобы просто перепутал.



Всего в прокурорском списке оказалось одиннадцать депутатов — каждый третий. Большинство спорных чеков были выбиты в соседних регионах — Самарской области, Татарстане и Чувашии. В некоторых из них оказались купленные на автозаправках продукты. Депутату Королеву, например, бухгалтерия возместила мороженое за 79 рублей и лимонад за 61 рубль.



История о тяге депутатов к халяве моментально стала достоянием общественности. Так что об этих чеках они сами, похоже, сто раз пожалели. Суммы копеечные, зато какой ущерб репутации! Погоревший на мороженном единоросс Королев, например, сегодня без устали угощает им детей.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.