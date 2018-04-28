В Удмуртии иномарка улетела в кювет, четверо погибших

Жертвами смертельного ДТП в городе Сарапуле в Удмуртии стали четыре человека.
Аварии случилась в субботу в 4:45 по местному времени (3:45 мск) на улице Гончарова. Там 25-летний водитель Audi A6 не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся.
Жертвами ДТП стали сам водитель и три пассажира иномарки — 19-летняя девушка, мужчина и женщина. Они погибли на месте. Кроме того, в больницу с травмами доставлены еще два пассажира, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Жертвами ДТП стали сам водитель и три пассажира иномарки — 19-летняя девушка, мужчина и женщина. Они погибли на месте. Кроме того, в больницу с травмами доставлены еще два пассажира, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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