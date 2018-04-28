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    В Удмуртии иномарка улетела в кювет, четверо погибших

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    • Фото: ГУ МВД по Удмуртии
    В Удмуртии иномарка улетела в кювет, четверо погибших

    В Удмуртии иномарка улетела в кювет, четверо погибших

    В Удмуртии иномарка улетела в кювет, четверо погибших
  • Фото: ГУ МВД по Удмуртии

    • Жертвами смертельного ДТП в городе Сарапуле в Удмуртии стали четыре человека.

    Аварии случилась в субботу в 4:45 по местному времени (3:45 мск) на улице Гончарова. Там 25-летний водитель Audi A6 не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся.

    Жертвами ДТП стали сам водитель и три пассажира иномарки — 19-летняя девушка, мужчина и женщина. Они погибли на месте. Кроме того, в больницу с травмами доставлены еще два пассажира, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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