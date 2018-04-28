Военная полиция РФ начала патрулирование поселков Восточного Каламуна

Подразделения военной полиции РФ совместно с сирийскими военными обеспечивают порядок на территории Восточного Каламуна.

Вооруженные солдаты охраняют больницы, школы и государственные учреждения, следят за общественным порядком и гуманитарной ситуацией в основных городах — Рухейбе и Джейруте.



Еще недавно эти города контролировали сразу девять различных группировок, а местных жителей практически не выпускали в соседний Дамаск. Теперь же, после того как боевики покинули анклав, сирийцы спокойно выезжают из городов, чтобы, наконец, повидаться с родственниками в столице Сирии. Многие из них не видели родных больше семи лет, пока шла война.

