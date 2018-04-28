Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  
    Военная полиция РФ начала патрулирование поселков Восточного Каламуна. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенная полиция РФ начала патрулирование поселков Восточного Каламуна

    Военная полиция РФ начала патрулирование поселков Восточного Каламуна

    комментировать

    Военная полиция РФ начала патрулирование поселков Восточного Каламуна

    Военная полиция РФ начала патрулирование поселков Восточного Каламуна

      Подразделения военной полиции РФ совместно с сирийскими военными обеспечивают порядок на территории Восточного Каламуна.

      Вооруженные солдаты охраняют больницы, школы и государственные учреждения, следят за общественным порядком и гуманитарной ситуацией в основных городах — Рухейбе и Джейруте.

      Еще недавно эти города контролировали сразу девять различных группировок, а местных жителей практически не выпускали в соседний Дамаск. Теперь же, после того как боевики покинули анклав, сирийцы спокойно выезжают из городов, чтобы, наконец, повидаться с родственниками в столице Сирии. Многие из них не видели родных больше семи лет, пока шла война.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru