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    В Сибири за сутки на треть выросла площадь лесных пожаров. МЧС, лесные пожары, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сибири за сутки на треть выросла площадь лесных пожаров

    В Сибири за сутки на треть выросла площадь лесных пожаров

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    В Сибири за сутки на треть выросла площадь лесных пожаров

    В Сибири за сутки на треть выросла площадь лесных пожаров

      В Авиалесохране рассказали о ситуации с природными пожарами в Сибири и Забайкалье.

      Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на территории Сибирского федерального округа в субботу утром зафиксировано 12 лесных пожаров в двух регионах.

      Площадь пожаров составляет 11 тысяч 504 гектара. В Забайкальском крае действуют 11 очагов пожаров, огнем охвачено 11, 5 тысячи гектаров. Еще один природный пожар зафиксирован в Бурятии.

      Общая площадь лесных пожаров в регионе за сутки выросла примерно на 32%.
      Напомним, в Забайкальском крае в связи с пожарами введен режим ЧС. Особый противопожарный режим введен в Республике Алтай, Забайкалье, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии, более, чем 40 районах Красноярского края и одном районе Новосибирской области.

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