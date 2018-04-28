В Сибири за сутки на треть выросла площадь лесных пожаров

В Авиалесохране рассказали о ситуации с природными пожарами в Сибири и Забайкалье.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на территории Сибирского федерального округа в субботу утром зафиксировано 12 лесных пожаров в двух регионах.
Площадь пожаров составляет 11 тысяч 504 гектара. В Забайкальском крае действуют 11 очагов пожаров, огнем охвачено 11, 5 тысячи гектаров. Еще один природный пожар зафиксирован в Бурятии.
Общая площадь лесных пожаров в регионе за сутки выросла примерно на 32%.
Напомним, в Забайкальском крае в связи с пожарами введен режим ЧС. Особый противопожарный режим введен в Республике Алтай, Забайкалье, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии, более, чем 40 районах Красноярского края и одном районе Новосибирской области.
Площадь пожаров составляет 11 тысяч 504 гектара. В Забайкальском крае действуют 11 очагов пожаров, огнем охвачено 11, 5 тысячи гектаров. Еще один природный пожар зафиксирован в Бурятии.
Общая площадь лесных пожаров в регионе за сутки выросла примерно на 32%.
Напомним, в Забайкальском крае в связи с пожарами введен режим ЧС. Особый противопожарный режим введен в Республике Алтай, Забайкалье, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии, более, чем 40 районах Красноярского края и одном районе Новосибирской области.
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