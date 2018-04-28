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    В Киеве взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

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    • Фото: Поліція Києва / facebook.com
    В Киеве взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

    В Киеве взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

    В Киеве взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие
  • Фото: Поліція Києва / facebook.com

    • В результате взрыва заминированного автомобиля в Дарницком районе Киева один человек погиб, еще один получил ранения.

    Как сообщают украинские телеканалы, взрыв заминированного автомобиля произошел после 22:00 на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе.

    По предварительной информации, один человек погиб на месте взрыва, один пострадавший был доставлен в больницу.

    Украинские СМИ сообщают, что на место происшествия прибыли представители экстренных служб, руководство полиции Киева, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

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