В Киеве взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

В результате взрыва заминированного автомобиля в Дарницком районе Киева один человек погиб, еще один получил ранения.
Как сообщают украинские телеканалы, взрыв заминированного автомобиля произошел после 22:00 на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе.
По предварительной информации, один человек погиб на месте взрыва, один пострадавший был доставлен в больницу.
Украинские СМИ сообщают, что на место происшествия прибыли представители экстренных служб, руководство полиции Киева, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
По предварительной информации, один человек погиб на месте взрыва, один пострадавший был доставлен в больницу.
Украинские СМИ сообщают, что на место происшествия прибыли представители экстренных служб, руководство полиции Киева, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
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