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    В Таиланде задержали россиянина, попытавшего изнасиловать старушку: видео. Таиланд, изнасилования. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Таиланде задержали россиянина, попытавшего изнасиловать старушку: видео

    В Таиланде задержали россиянина, попытавшего изнасиловать старушку: видео

    2 комментария
    В Таиланде задержали россиянина, попытавшего изнасиловать старушку: видео

    В Таиланде задержали россиянина, попытавшего изнасиловать старушку: видео

    В Таиланде задержали россиянина, попытавшего изнасиловать старушку: видео

      В курортной Паттайе (Таиланд) задержали неадекватного россиянина, который напал на пожилую местную жительницу.

      По предварительным данным, мужчина утром в пятницу забрался в дом 65-летней женщины, стянул с себя штаны, схватил тайку за шею и попытался изнасиловать ее.

      Шум в доме женщины привлек внимание соседей. Они помогли местной жительнице отбиться от неадекватного мужчины и вызвали полицию.

      Сейчас злоумышленник (предположительно россиянин) находится под арестом, сообщает Siamchon News. Пострадавшая же благодарит соседей и говорит, что погибла бы, если бы они не пришли ей на помощь.

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