В Таиланде задержали россиянина, попытавшего изнасиловать старушку: видео

В курортной Паттайе (Таиланд) задержали неадекватного россиянина, который напал на пожилую местную жительницу.
По предварительным данным, мужчина утром в пятницу забрался в дом 65-летней женщины, стянул с себя штаны, схватил тайку за шею и попытался изнасиловать ее.
Шум в доме женщины привлек внимание соседей. Они помогли местной жительнице отбиться от неадекватного мужчины и вызвали полицию.
Сейчас злоумышленник (предположительно россиянин) находится под арестом, сообщает Siamchon News. Пострадавшая же благодарит соседей и говорит, что погибла бы, если бы они не пришли ей на помощь.
Шум в доме женщины привлек внимание соседей. Они помогли местной жительнице отбиться от неадекватного мужчины и вызвали полицию.
Сейчас злоумышленник (предположительно россиянин) находится под арестом, сообщает Siamchon News. Пострадавшая же благодарит соседей и говорит, что погибла бы, если бы они не пришли ей на помощь.
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