Автомобиль протаранил прохожих у мечети в Бирмингеме

Полиция британского города Бирмингем ищет водителя, который сбил пешеходов возле городской мечети.

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ДТП

терроризм

В результате наезда автомобиля пострадали двое молодых мужчин. Сбив прохожих, автомобиль скрылся. Сейчас серебристую машину и ее владельца разыскивает полиция. Также стражи порядка ищут свидетелей и видеозаписи с места.



Не исключено, что инцидент может быть связан с терроризмом, однако однозначно утверждать это в полиции не берутся: расследование случившегося находится на ранней стадии.