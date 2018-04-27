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    Автомобиль протаранил прохожих у мечети в Бирмингеме

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    Автомобиль протаранил прохожих у мечети в Бирмингеме

    Автомобиль протаранил прохожих у мечети в Бирмингеме

    Полиция британского города Бирмингем ищет водителя, который сбил пешеходов возле городской мечети.

    В результате наезда автомобиля пострадали двое молодых мужчин. Сбив прохожих, автомобиль скрылся. Сейчас серебристую машину и ее владельца разыскивает полиция. Также стражи порядка ищут свидетелей и видеозаписи с места.

    Не исключено, что инцидент может быть связан с терроризмом, однако однозначно утверждать это в полиции не берутся: расследование случившегося находится на ранней стадии.

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