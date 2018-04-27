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    В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека

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    • Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека

    В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека

    В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека
  • Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    • Строительные леса обрушились в храме святой Матроны в Краснодаре. Пострадали четыре человека.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на настоятеля храма Даниила Коровякова. По словам священнослужителя, в храме проводились строительные работы. На месте ЧП оказались четыре человека, сейчас их госпитализируют медики.

    Даниил Коровяков, настоятель храма: «Обрушилась опалубка с жидким бетоном. Четверо оказались внизу, скорая помощь их госпитализирует».

    Информацию об обрушении подтвердили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

    ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «Поступило сообщение об обрушении перекрытий в строящемся объекте на улица Бийская. При проведении работ произошло обрушение опалубки, в результате чего есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы города».

    В ведомстве добавили, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На ликвидации последствий обрушения работают 37 человек и 10 единиц техники, передает РИА Новости.

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