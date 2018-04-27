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    Путин поручил создать атлас, не искажающий географическую правду

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    Путин поручил создать атлас, не искажающий географическую правду

    Путин поручил создать атлас, не искажающий географическую правду

    Путин поручил создать атлас, не искажающий географическую правду
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • Президент посетовал на то, что русскоязычные топонимы несправедливо удаляются с карт мира.

    По словам Владимира Путина, особенно это заметно в Антарктиде, где вытеснены названия, которые когда-то были даны российскими первооткрывателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Так, сегодня мало кто знает, что изначально остров Смит назывался Бородино, остров Сноу — Малоярославец, а остров Ливингстон — Смоленск.

    В связи с этим президент поручил Росреестру совместно с Русским географическим обществом (РГО) и под контролем Минобороны создать новый географический атлас мира. При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается «никому ничего навязывать», но и не готова мириться с искажением исторических географических данных.

    Владимир Путин, президент РФ: «При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться».

    Президент отметил, что во многом переименование русских топонимов обусловлено отсутствием современных российских карт в открытом доступе, подчеркнув, что гриф секретности на многих картах сегодня устарел и выглядит архаично. Поэтому, заявил президент, Минобороны должно обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа, а также для туристов и автолюбителей.

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