Путин поручил создать атлас, не искажающий географическую правду

Президент посетовал на то, что русскоязычные топонимы несправедливо удаляются с карт мира.

По словам Владимира Путина, особенно это заметно в Антарктиде, где вытеснены названия, которые когда-то были даны российскими первооткрывателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Так, сегодня мало кто знает, что изначально остров Смит назывался Бородино, остров Сноу — Малоярославец, а остров Ливингстон — Смоленск.



В связи с этим президент поручил Росреестру совместно с Русским географическим обществом (РГО) и под контролем Минобороны создать новый географический атлас мира. При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается «никому ничего навязывать», но и не готова мириться с искажением исторических географических данных.



Владимир Путин, президент РФ: «При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться».



Президент отметил, что во многом переименование русских топонимов обусловлено отсутствием современных российских карт в открытом доступе, подчеркнув, что гриф секретности на многих картах сегодня устарел и выглядит архаично. Поэтому, заявил президент, Минобороны должно обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа, а также для туристов и автолюбителей.

