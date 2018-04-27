Максим Аверин сыграл одну из самых успешных бродвейских пьес в Петербурге

На сцене ТЮЗА в спектакле «Там же, тогда же» выступили настоящие звезды современного кино и театра.

Одна из самых успешных пьес Бродвея снова поставлена в России. Только в театрах Манхэттена она была сыграна 1453 раза. На этот раз хит американского драматурга «На том же месте в будущем году» разыграли москвичи на сцене ТЮЗа.



На петербургской сцене выступили Максим Аверин (звезда сериала «Глухарь» на НТВ) и актриса «Ленкома» Анна Якунина. Это сюжет о романе, который разворачивается на протяжении 25 лет в маленькой гостинице.



Герои заставляют зрителей сопереживать невероятно трогательной и вместе с тем комедийной истории. Удивительное совпадение, но четверть века назад эту пьесу в Петербурге сыграл Константин Райкин, у которого Аверин в театре «Сатирикон» прослужил 18 лет.



Режиссер Леонид Трушкин подарил для этой постановки транскрипцию названия того легендарного спектакля «Там же, тогда же», где была занята еще и Любовь Полищук. Для нынешней постановки использован новый перевод.



Здесь как нигде важен авторский подход, ведь пьеса получила две престижные премии, в том числе и Tony Award. Аверин признался, что для этой роли он ушел от привычного экранного амплуа и стал буквально другим человеком. В Петербурге спектакль сыграли всего лишь один раз.