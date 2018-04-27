В Петербурге российские энергетики обсуждают, как сократить долги в сфере ЖКХ

Сегодня в «Экспофоруме» российские энергетики рассуждают об эффективности перехода на прямые расчеты с потребителями.

Эффективный переход на прямые расчеты с потребителями сегодня обсуждали специалисты российских ресурсоснабжающих организаций, которые уверены, что новая система оплаты позволит избежать роста долгов и уберет с рынка нерадивых жилищных управленцев.



Долг петербургских и областных предприятий перед поставщиками составляет более пяти миллиардов рублей. Основными неплательщиками являются крупные управляющие компании, которые не доводят до ресурсоснабжающих организаций деньги получателей услуг.



Например, в Петербурге процесс перехода на прямую оплату компания ТГК-1 запустила в начале 2014 года. С тех пор такой методике расчета придерживаются более 700 домов. Были опасения, что такая схема повлечет за собой увеличение штата. Однако на практике они не подтвердились.



Энергетики для этой работы привлекают независимые расчетные центры, поэтому на стоимость услуг это никак не влияет. Также сегодня в дискуссии принимают участие и руководители управляющих компаний. В том числе и те, которые еще остаются посредниками между поставщиками и населением.



Так, Виктория Хлебопашенко из Мурманска сегодня удостоилась почетного звания «Образцовый управдом». Кроме нее награды получили еще 12 руководителей управляющих компаний, шестеро из них — из Петербурга. Проект поощрения был придуман специально для популяризации лучших технологий в сфере ЖКХ и налаживании платежной дисциплины.