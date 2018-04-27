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    Минюст внес движение «Артподготовка» в список запрещенных организаций

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    Минюст внес движение «Артподготовка» в список запрещенных организаций

    Минюст внес движение «Артподготовка» в список запрещенных организаций

    Министерство юстиции внесло в список запрещенных организаций общественное движение «Артподготовка».

    Согласно перечню, опубликованному на сайте Минюста, движение «Артподготовка» стало 64-м в списке некоммерческих организаций, чья деятельность запрещена в России в связи с признанием экстремистскими.

    Уточняется, что «Артподготовка» внесена в перечень запрещенных НКО по решению Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года после апелляции в Верховном суде РФ от 28 февраля 2018 года.

    Незарегистрированное движение «Артподготовка» было создано для пропаганды через Интернет и на общественных мероприятиях идей расизма, сепаратизма и революционных настроений у молодежи. Лидер организации Вячеслав Мальцев заочно арестован за публичные призывы к экстремизму. В настоящий момент скрывается за рубежом.


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