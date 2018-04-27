В результате пожара в питерском автосервисе пострадал рабочий

Пожарные выясняют причины крупного возгорания в Невском районе Петербурга.

Серьезный пожар произошел днем в автосервисе на Хрустальной улице. По словам очевидцев, пламя и столб черного дыма были видны за километры из разных районов Петербурга. Особенно на едкий запах жаловались жители южной части города.



Судя по видеозаписям в соцсетях, огонь охватил двухэтажное здание полностью. Сотрудники МЧС оценивают площадь возгорания в 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал сотрудник автосервиса. К этому часу пожар локализован.