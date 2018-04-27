Морские дьяволы. Смерч. Судьбы <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы 16+
    •  
    В результате пожара в питерском автосервисе пострадал рабочий. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ результате пожара в питерском автосервисе пострадал рабочий

    В результате пожара в питерском автосервисе пострадал рабочий

    комментировать
    В результате пожара в питерском автосервисе пострадал рабочий

    В результате пожара в питерском автосервисе пострадал рабочий

    В результате пожара в питерском автосервисе пострадал рабочий

      Пожарные выясняют причины крупного возгорания в Невском районе Петербурга.

      Серьезный пожар произошел днем в автосервисе на Хрустальной улице. По словам очевидцев, пламя и столб черного дыма были видны за километры из разных районов Петербурга. Особенно на едкий запах жаловались жители южной части города.

      Судя по видеозаписям в соцсетях, огонь охватил двухэтажное здание полностью. Сотрудники МЧС оценивают площадь возгорания в 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал сотрудник автосервиса. К этому часу пожар локализован.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru