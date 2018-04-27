В екатеринбургском офисе произошла перестрелка, есть погибший

Один человек погиб и один пострадал во время стрельбы в офисе в Екатеринбурге.
Выстрелы прогремели в офисе, который находится в элитном жилом комплексе «Бажовский» на улице Кузнечная.
В результате перестрелки один мужчина погиб. Еще один получил ранения и был доставлен в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас в обстоятельствах стрельбы разбираются полицейские.
По некоторым данным, клиент застрелил одного из сотрудников офиса, а потом попытался покончить с собой, сообщает Ura.Ru.
В результате перестрелки один мужчина погиб. Еще один получил ранения и был доставлен в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас в обстоятельствах стрельбы разбираются полицейские.
По некоторым данным, клиент застрелил одного из сотрудников офиса, а потом попытался покончить с собой, сообщает Ura.Ru.
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