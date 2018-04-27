Жительницам Белгородской области предложили перед абортом сходить к священнику

В Белгородской области разгорается скандал. Несколько женщин утверждают, что с недавних пор для того, чтобы сделать аборт по полису ОМС, необходимо не только пройти комиссию врачей, но и посетить священника. Местные власти не отрицают, что врачи дают такие предписания, однако уверяют, что они носят рекомендательный характер.

Жительница Старого Оскола, мать двоих детей, рассказывает, что поход к гинекологу с просьбой сделать аборт на раннем сроке закончился направлением на комиссию по прерыванию беременности во главе с заведующей женской консультацией. В обходном листе пять специалистов, среди которых представители епархии и кризисного центра.



Однако заведующая женской консультацией не понимает в чем проблема и уверяет: гинекологи не заставляют перед абортом идти к священнику. Сами врачи нервничают и уклоняются от вопросов: откуда взялся бланк на комиссию по прерыванию беременности они не знают и готовы обсуждать это только с теми, кто жалуется на ущемление прав.



Светлана Немцева, и. о. главного врача городской больницы №2 г. Старый Оскол: «Если женщина не хочет обращаться за помощью кроме как к врачу, никто ее ни к чему не принуждает, и аборты платно никто никого не принуждает делать».



Между тем в Белгородской области по распоряжению губернатора профилактикой прерывания беременности занимаются уже несколько лет. В районах созданы межведомственные комиссии, которые должны помогать женщине в трудной ситуации. По заверениям старооскольских властей, священники в эту комиссию не входят.



Чиновники говорят, что за три года работы комиссии не было ни одной жалобы. Зато, говорит священник Николай Дубинин, были сотни благодарностей от женщин, сохранивших беременность после беседы с ним. В Старом Осколе он стал инициатором доабортного консультирования и теперь ведет статистику спасенных жизней.



Иерей Николай (Дубинин): «У нас устно предлагается, никто никого не заставляет, есть желание — сходите. И на многих это действует. Те, кто защищает сегодня право на аборт, они забывают, что они-то успели родиться».



Священник не понимает возмущение женщин и считает, что единственный, чье право на жизнь по-настоящему нарушается, это ребенок. А медики объясняют: комиссия по прерыванию беременности создана, чтобы уберечь женщину от необдуманного шага, и плоды этой работы уже есть. Так, в прошлом году от аборта в Белгородской области отказались 500 женщин.



Тем не менее жалоба матери двоих детей возымела действие. Руководство больницы сообщило, что бесплатный аборт ей сделают сразу после консультации у медицинского психолога.