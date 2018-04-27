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    Резня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых. дети и подростки, Китай, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРезня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых

    Резня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых

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    • Фото: twitter.com
    Резня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых

    Резня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых

    Резня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых
    • Фото: twitter.com

      • В китайском городе Юйлинь злоумышленник напал на учащихся средней школы. В результате погибли семь детей, еще 19, по некоторым данным, ранены.

      Как сообщают местные СМИ, нападение было внезапным и произошло около 18:10 по местному времени (13:10 мск), когда дети выходили и школы. Преступник был вооружен колюще-режущим предметом. От его действий пострадали, по разным версиям, от 12 до 19 детей. Семь школьников погибли.

      Пострадавшие госпитализированы. Им помогают врачи.




      Сейчас нападавший задержан, причины, побудившие его к преступлению, пока неизвестны, передает РИА Новости.


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