Резня в китайской школе: семь погибших, 19 раненых

В китайском городе Юйлинь злоумышленник напал на учащихся средней школы. В результате погибли семь детей, еще 19, по некоторым данным, ранены.
Как сообщают местные СМИ, нападение было внезапным и произошло около 18:10 по местному времени (13:10 мск), когда дети выходили и школы. Преступник был вооружен колюще-режущим предметом. От его действий пострадали, по разным версиям, от 12 до 19 детей. Семь школьников погибли.
Пострадавшие госпитализированы. Им помогают врачи.
Сейчас нападавший задержан, причины, побудившие его к преступлению, пока неизвестны, передает РИА Новости.
Пострадавшие госпитализированы. Им помогают врачи.
突发【陕西榆林米脂县发生恶性砍学生事件!】今日下午19点左右,米脂县某中学附近发生恶性事件,多名初中学生在放学路上被人砍伤,有学生被砍身亡。目前,嫌疑人已被警方控制。当地市县两级公安部门正在紧急处理。 pic.twitter.com/jv0X2Iohsa— 🐔炼兵🐔 (@fangli525) 27 апреля 2018 г.
Сейчас нападавший задержан, причины, побудившие его к преступлению, пока неизвестны, передает РИА Новости.
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