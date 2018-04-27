Ученые установили возраст самого древнего изображения дьявола

После долгих споров исследователи пришли к выводу, что Большому Шигирскому идолу, который считается самой древней в мире скульптурой, — не менее 11 тысяч лет.
Новейшие технологии помогли немецким археологам установить возраст идола, найденного при раскопках на Урале во второй половине XIX века. Споры на этот счет ведутся уже более 50 лет.
Ученые проводили массу исследований по установлению истинного возраста скульптуры. Так, например, в 1997 году радиоуглеродный анализ показал, что идолу около 8 тысяч лет. Однако в 2015 году специалисты из Германии провели более точное исследование и была озвучена новая версия: идолу не менее 11 тысяч лет. Теперь версию коллег подтверждают немецкие археологи. Они проанализировали образцы из внутренних слоев древесины с помощью ускорительной масс-спектрометрии (метода, основанного на определении отношения массы к заряду ионов). Результаты анализа совпали с полученными ранее данными: возраст скульптуры составляет около 11 тысяч лет, пишет журнал Antiquity.
Таким образом, самое первое известное на сегодняшний день изображение дьявола представляет из себя деревянную статую высотой 5,3 м (нижняя часть сейчас утрачена, высота идола составляет 3,4 м). Туловище идола со всех сторон покрыто разными лицами и геометрическим орнаментом.
Исследователи полагают, что личины могли олицетворять демонов, а скульптуру наши предки, скорее всего, использовали в ритуалах или в качестве пугала.
Ученые проводили массу исследований по установлению истинного возраста скульптуры. Так, например, в 1997 году радиоуглеродный анализ показал, что идолу около 8 тысяч лет. Однако в 2015 году специалисты из Германии провели более точное исследование и была озвучена новая версия: идолу не менее 11 тысяч лет. Теперь версию коллег подтверждают немецкие археологи. Они проанализировали образцы из внутренних слоев древесины с помощью ускорительной масс-спектрометрии (метода, основанного на определении отношения массы к заряду ионов). Результаты анализа совпали с полученными ранее данными: возраст скульптуры составляет около 11 тысяч лет, пишет журнал Antiquity.
Таким образом, самое первое известное на сегодняшний день изображение дьявола представляет из себя деревянную статую высотой 5,3 м (нижняя часть сейчас утрачена, высота идола составляет 3,4 м). Туловище идола со всех сторон покрыто разными лицами и геометрическим орнаментом.
Исследователи полагают, что личины могли олицетворять демонов, а скульптуру наши предки, скорее всего, использовали в ритуалах или в качестве пугала.
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