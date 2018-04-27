Полицейские пришли с обыском в Российский союз страховщиков

МВД провело выемку документов в офисе Российского союза страховщиков по выводу активов одной из ушедших с рынка в 2017 году страховых компаний.
По данным источника ТАСС на страховом рынке, речь идет о компании «Страж». Против этой фирмы ранее было возбуждено уголовное дело.
Представитель Российского союза страховщиков: «Сегодня прошла выемка документов ГУБЭП в РСА по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА это не касается. Выемка документов касалась вывода активов страховщиком и не ограничивалась только вопросами ОСАГО».
На сайте страховой компании «Страж» сообщается, что Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования в 2017 году. Решение было принято в связи с не устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
Представитель Российского союза страховщиков: «Сегодня прошла выемка документов ГУБЭП в РСА по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА это не касается. Выемка документов касалась вывода активов страховщиком и не ограничивалась только вопросами ОСАГО».
На сайте страховой компании «Страж» сообщается, что Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования в 2017 году. Решение было принято в связи с не устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
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