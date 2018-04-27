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    ABBA впервые за 35 лет записала две новых песни

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    ABBA впервые за 35 лет записала две новых песни

    ABBA впервые за 35 лет записала две новых песни

    ABBA впервые за 35 лет записала две новых песни
  • Фото: Associated Press © 2018, Ron Frehm

    • Шведский поп-квартет ABBA записал новую песню впервые за 35 лет.

    Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram.

    Из сообщения ABBA : «Мы вчетвером решили, что после 35 лет будет здорово снова объединить усилия и записать песню. Так мы и сделали».

    Музыканты рассказали, что в итоге родились сразу две новые композиции. Одна из них — I Still Have Faith in You — будет представлена в декабре 2018 года в специальной программе, спродюсированной телеканалами NBC и BBC.

    Из сообщения ABBA : «Мы, может быть, и постарели, но песня новая. И это круто».

    Знаменитый шведский квартет ABBA был создан в 1972 году. В группу входят Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. За десять лет своего существования квартет выпустил восемь альбомов. В 1982 году группа распалась. С тех пор в прессе периодически появляются слухи об объединении коллектива.

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